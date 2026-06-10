6月9日、女優の真木よう子がInstagramを更新。《毎回前髪を切りすぎる》とコメントを添え、新たなヘアスタイルを公開した。その変わらぬ美貌に驚きの声が相次いでいる。公開されたのは、真木の顔をアップで撮影した1枚。髪は後ろでまとめられ、顔のまわりには自然な後れ毛が残された、ラフなスタイルだ。前髪は眉毛にかかるかかからないかほどの短さで、いわゆる「オン眉」に近い仕上がり。しかし、そのヘアスタイルが大きな瞳