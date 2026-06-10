朝の情報番組『ZIP!』（日本テレビ系）の2代め総合司会を務める水卜（みうら）麻美アナウンサー。局の“朝の顔”として認知されているが、SNSでは、夫で俳優の中村倫也とのプライベートが注目を集めている。中村と水卜アナは2023年に結婚を発表し、世間に驚きを与えた。結婚から3年、本誌「Smart FLASH」は、5月下旬、都内の商店街を歩く2人の様子を報じている。「中村さんは黒いキャップ、水卜さんは白いマスクと帽子で変装し