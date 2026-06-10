大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の広島サンダーズは10日（水）、2026-27シーズンの新体制を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 来シーズンの主将に就任したのは、東海大学卒業後の2021年よりチームに所属する、アウトサイドヒッターの新井雄大（27）だ。2025-26シーズンに副主将を務めた新井は、3シーズンにわたって主将としてチームを引っ張り、今シ&