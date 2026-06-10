当時大学生の女性を性風俗店に斡旋した罪に問われた男性に対し、大阪簡裁が罰金30万円の略式命令を出しました。 大阪市の飲食店経営の男性（26）は、2024年6月から7月にかけて、20代の女性を性風俗店に紹介して働かせた職業安定法違反の疑いで逮捕・送検されました。 警察によりますと、女性は大阪・ミナミの路上で、男から「かわいいね。高級店とか興味ないですか」と声をかけられていたということです。 その後、別の男性が仲