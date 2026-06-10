アイドルプロジェクト「KAWAII LAB．」発の7人組アイドルグループSWEET STEADYが10日、東京・江東区東京ガーデンシアターで行われた国際イベント「ASIA CULTURE FESTIVAL2026」に出演した。「カワイイコレクション」「ファンファーレ」などを披露し会場のボルテージを上げると、奥田彩友（25）の「皆で一緒にあの呪文を唱えてください！」の掛け声でTikTok（ティックトック）で大人気を博している「SWEET STEP」がスタート。曲冒頭