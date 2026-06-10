本多大夢（25）と浜川路己（20）によるアイドルデュオ「ROIROM」が10日、デビューミニアルバム「CLASSICWAVE」を発売し、豊川稲荷東京別院でヒット祈願を行った。目標を聞かれると、2人は「せーの」と声を合わせて「スーパースター！」と宣言。浜川は「やっぱり、紅白歌合戦とか、いつか出てみたいというのはありますね。いつかはドームツアーとか、スタジアムとかやってみたいです。夢は大きくですから、ワールドツアーもや