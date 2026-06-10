＜ショートショートフィルムフェスティバル＆アジア（SSFF＆ASIA）2026アワードセレモニー＞◇10日◇LINE CUBE SHIBUYA秋元康氏（68）が、日本直販とSSFF＆ASIAとタッグを組み、ショートドラマ企画コンテストを実施すると発表した。コンテストは、UCLAブロックチェーン開発チームと日本直販が秋元氏を招聘（しょうへい）し、エンターテインメントに特化した暗号資産を発行するAYET(AKIMOTO YASUSHI ENTERTAINMENT TOKEN)プロジ