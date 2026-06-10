高市首相は10日、マレーシアのアンワル・イブラヒム首相と首脳会談を行い、アジア各国の原油や石油製品などの調達に金融支援を行う枠組み「パワーアジア」のもとで、エネルギー資源や重要物資の供給で協力していくことを確認しました。高市首相は会談後、マレーシアを「日本にとっての安定的なLNG供給国」としたうえで、エネルギー資源安全保障を実現していくことで一致したと述べました。またアンワル首相からは、LNGや石油製品、