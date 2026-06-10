◇第75回全日本大学野球選手権記念大会(6月8日〜14日、神宮球場、東京ドーム)第75回全日本大学野球選手権記念大会は10日、神宮球場と東京ドームで6試合が行われ、8強がそろいました。全国27連盟の春季リーグ戦等を勝ち抜いた27の代表校が戦うこの大会。前回大会は東北福祉大が6大会ぶり4回目の優勝を達成しました。10日は、東京六大学野球を制した慶應義塾大が初戦となる2回戦に登場し、函館大に7−0の快勝。エースの渡辺和大投手