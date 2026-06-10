元モーニング娘。後藤真希（40）が10日、インスタグラムを更新。衣装姿をアップした。「rall+の取材のときの衣装」とコメントし、衣装姿をアップした。大きく肩の開いたさわやかなワンピース姿や、白いロングワンピース姿等を披露している。この投稿にフォロワーからは「シースルーなのがいいね」「ごっちんスタイルいい」「美女すぎて眩しい」「相変わらずお綺麗」とコメントが寄せられている。