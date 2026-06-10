ドジャース遠征でも目立つ日本企業の広告米大リーグで注目を集めているのが、ドジャース戦で目につく日本企業の看板だ。大谷翔平投手の活躍に伴い、ドジャースタジアム内には、日本語で書かれた看板が格段に増えた。一方で、日本選手が在籍していないチームの球場で行われるビジターゲームでも、そういった看板を目にする機会が多い。米メディアは、この日本企業の看板について、興味深い事実を明かしている。9日（日本時間10