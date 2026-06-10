アイドルデュオ「ＲＯＩＲＯＭ」の本多大夢と浜川路己が１０日、東京・赤坂の豊川稲荷でメジャーデビューミニアルバム「ＣＬＡＳＳＩＣＷＡＶＥ」ヒット祈願取材イベントに登場した。本多と浜川は、オーディション番組「ｔｉｍｅｌｅｓｚｐｒｏｊｅｃｔ―ＡＵＤＩＴＩＯＮ―」（タイプロ）に参加し注目を集め、昨年５月にＲＯＩＲＯＭを結成。ビクターエンタテインメントよりメジャーデビューした。アルバムについて、本