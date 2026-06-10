「奥さんを起こして、『いやあ……やられたわ』って」お笑いコンビ・南海キャンディーズの山里亮太が、3日深夜に放送されたTBSラジオ『JUNK 山里亮太の不毛な議論』(毎週水曜25:00〜27:00)で、蒼井優との結婚を発表した当時を語った。山里亮太○加藤浩次の男気「お前じゃないもんな」2019年6月3日に蒼井と結婚した山里。7年前の出来事について、「情報出しとしては、水曜の『スッキリ』(日本テレビ系)終わりに一斉に『本日、記者会