フリーアナウンサーの岡副麻希が、１０日放送の「ぽかぽか」（フジテレビ系）に出演。夫から受けたアドバイスを明かした。岡副は２０２２年に、レーシングドライバーの蒲生尚弥と結婚。静岡県御殿場市に移住した。「主人は運転大好きなので、基本的に国内は車移動で各サーキットに行く」という中、岡副も移住先で毎日運転しているそう。そんな岡副の運転する車に蒲生が乗った時「快適な運転を心がけているんですけど、『揺れ