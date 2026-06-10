家族で服をシェアできたら、洋服代の節約にもつながりそう。【GU（ジーユー）】には、女性が着てもおしゃれに決まるメンズアイテムが揃っています。メンズアイテムでもサイズ選び次第でゆるっと着こなせるので、パートナーや子どもとのシェアにもぴったり。今回は、GUスタッフの着こなしを参考にしながら、家族みんなで使いやすそうな「メンズシャツ」をご紹介します。 家族でシェアしやすいシャツ