子猫が『1歳になるまで』にやっておきたいこと 1.人や生活音に慣らして「怖がり」を防ぐ 子猫の時期は、いろいろな刺激を受け入れやすい「社会化期」と呼ばれる大切な時期です。この時期に人の手や生活音に慣れておくと、成猫になってからも落ち着いて過ごしやすくなります。 たとえば、掃除機の音に毎回飛び上がる猫もいれば、「あ、また始まったな」という顔で寝続ける猫もいます。この差は、子猫時代の経験が