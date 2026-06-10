新しい土地で暮らし始める時、ご近所さんとうまくやっていけるかは重要な問題ですよね。今回ご紹介するのは、筆者自身が新居を建てて引っ越した際に体験したトラブルです。一部のご近所さんに目をつけられ、嫌がらせをされるようになってしまいましたが、その背景を知り、思わず唖然としてしまいました。 4コマ漫画