経済危機のたびに増殖アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃を発端としたオイルショックの影響が出始めている。原油価格の高騰が起こす世界的なインフレは、日本でもさまざまな業界で物価高へのさらなる?追い討ち?となり、客離れが懸念されているが、性風俗も同様である。過去を振り返ると、リーマン・ショック、コロナ禍などが引き起こした経済危機を、風俗業界は巧みに乗り切ってきた。「個性を打ち出して差別化する」「グル