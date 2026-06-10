タレントの熊切あさ美が10日、自身のインスタグラムで9日に誕生日を迎えたことを報告し、多くの祝福メッセージが寄せられた。 【写真】ローソクは5本ピンクの花束を抱きしめる46歳の姿 熊切は「昨日また一つ年を重ねました」と伝え、「たくさんのメッセージにプレゼントありがとうございます♡」と感謝。「Happy Birthday ASAMI」と書かれたプレートがのったケーキには5本のロー