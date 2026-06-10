元日本テレビの脊山麻理子アナウンサーが9日、自身のインスタグラムで自身が主演する舞台の衣装姿を公開し、反響を呼んでいる。 【写真】まるで新任教師の初々しさ先生コーデの出席簿ぎゅっ 脊山アナは16日から都内で上演される舞台「出席を取ります」で主演を務める。「公演まであと1週間となりました♡予約してくれてる皆様、ありがとうございます♡まだこれからの方は、ご予定合わせて下さると嬉