アメリカ・ノースカロライナ州シャーロット在住のジャリル・リチャードソン氏は、AIによる顔認識技術によって、自身が犯していない自動車窃盗の容疑で誤認逮捕されました。同氏は数カ月間拘留された後、訴訟を取り下げてもらうことに成功したものの、その間に職を失い、家を失い、2人の子どもの親権まで失っています。AI misidentification results in wrongful arrest; man seeks justice - WSOC TVhttps://www.wsoctv.com/news/l