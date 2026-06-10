本多大夢（ひろむ、２５）と浜川路己（ろい、２０）によるアイドルデュオ「ＲＯＩＲＯＭ」が１０日、東京・赤坂の豊川稲荷東京別院でデビューミニアルバム「ＣＬＡＳＳＩＣＷＡＶＥ」のヒット祈願イベントを行った。２３年に香港の「ＡＳＩＡＳＵＰＥＲＹＯＵＮＧ」、２４年の「ｔｉｍｅｌｅｓｚｐｒｏｊｅｃｔ」など国内外のオーディション番組で鮮烈な印象を放った２人。５月に先行配信されたメジャーデビュー曲「Ｃ