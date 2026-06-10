10日午前7時半ごろ、大町市常盤の市道交差点で軽乗用車と自転車がぶつかりました。この事故で、自転車を運転していた16歳の男子高校生が頭を強く打ち、大町市内の病院に搬送されました。外傷性くも膜下出血などの重傷です。車を運転していた近くに住む調理師の女性(49)にけがはありませんでした。高校生は、東に向かって交差点に進入したところ、交差点の中央付近で北西に向かっていた軽乗用車とぶつかったということです。高校生