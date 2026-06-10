◆第３３回函館スプリントＳ・Ｇ３（６月１３日、函館競馬場・芝１２００メートル）追い切り＝６月１０日、函館競馬場高松宮記念５着から臨むレイピア（牡４歳、栗東・中竹和也厩舎、父タワーオブロンドン）は、Ｗコースを単走で追い切りを行った。初コンビとなる横山武史騎手＝美浦・鈴木伸尋厩舎＝が騎乗。早めに鞍上の手が動き、強めに追われてフィニッシュした。稍重で多くの馬が走った後ということもあり馬場が重い中だっ