元フジテレビでフリーの内田恭子アナウンサーが、誕生日を迎えたことを報告した。１０日までに自身のインスタグラムを更新し、「たくさんのお祝いやメッセージをありがとうございました！」とコメントし、５０歳の誕生日を迎えたことを報告。巨大なブーケを手に、「５０歳になった私は、想像していた大人とは程遠いですが、それが私なんだと思えるようになりました。そしてそんな私をそのままでいいよと受け入れてくれる愛す