アソビシステム所属の女性８人組グループ「ＣＵＴＩＥＳＴＲＥＥＴ」（通称・きゅーすと）が１０日、東京・有明の東京ガーデンシアターで行われた「ＡＳＩＡＣＵＬＴＵＲＥＦＥＳＴＩＶＡＬ２０２６」に出演した。イベント２日目となったこの日、８人は大バズりしたデビュー曲「かわいいだけじゃだめですか？」でド派手にライブをスタートさせた。アジアカルチャーを世界へ発信する大型国際イベントとあって、川本笑瑠