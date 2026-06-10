アイドルデュオ・ROIROMが10日、東京・豊川稲荷東京別院でメジャーデビューミニアルバム『CLASSIC WAVE』のヒット祈願を行った。本多大夢と浜川路己は、ご祈祷や絵馬奉納を通じて作品の成功を願い、囲み取材ではデビュー作への思いや将来の目標を語った。【全身ショット】シックな衣装…！絵馬に抱負を書いたROIROMROIROMは、大型オーディション番組で注目を集めた本多と浜川によって2025年5月8日に結成。高い歌唱力を持つ本多