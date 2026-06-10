◇プロ野球 セ・パ交流戦 ソフトバンク-阪神(10日、みずほPayPayドーム)ソフトバンク・近藤健介選手が2試合連発の11号勝ち越しソロホームランを放ちました。5回裏の第3打席、阪神・大竹耕太郎投手のチェンジアップを引っ張り、右中間のホームランテラスへ。この試合は阪神に2点を先行される展開でしたが、この一発でソフトバンクが1歩前へ出ました。近藤選手は5日のDeNA戦で右足に死球を受け、途中交代に。その後2試合欠場すると、