俳優の有村架純、天野千尋監督が10日、都内で行われた映画『マジカル・シークレット・ツアー』（19日公開）の公開直前トークショーに参加した。【全身ショット】二の腕すらり…デニムワンピースで登場した有村架純子育てをする母親役は初めてだった有村。オファーを受けた理由を問われると「脚本を読ませていただいて、その時に直感もありながらなんですけど『この作品、面白くなるかも』というのが第一印象だったんです。2回