俳優の柄本時生が10日、都内で行われた映画『口に関するアンケート』 《口》プレミアに登壇した。物語の内容にちなみ、口に出して後悔したことを聞かれた柄本は「悪口」と発表。背筋も凍る体験を披露した。【写真】美しい…黒いドレスを着て上品にほほ笑む吉川愛柄本は「しっかり新宿の飲み屋で悪口をしゃべってたんです。悪口相手が隣にいた…」とすると、「えー！」「気まず！」とその場を騒然とさせた。柄本は「やっちゃっ