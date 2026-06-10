米国アカデミー賞公認・アジア最大級の国際短編映画祭『ショートショート フィルムフェスティバル＆アジア 2026』（略称：SSFF＆ASIA 2026）アワードセレモニーが10日、都内で行われ、全受賞作品が発表された。グランプリ「ジョージ・ルーカス アワード」は、韓国のジイン・オ監督作品『スピーディ！』が受賞した。【全身ショット】スタイリッシュ！ブラウンスーツでアワードに登場した庄司浩平28回目を迎えた映画祭の今年のテ