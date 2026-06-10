サーフィン日本代表「波乗りジャパン」の大原洋人（29）、都筑有夢路（25＝日本交通）、池田美来（18）の3人が10日、神奈川県鎌倉市で行われた公式スポンサーを務めるミズノの新製品ランニングシューズ体感イベントに出席。湘南の海岸沿いを新製品のシューズを履いて走り、ランニングや競技への思いを語った。この日発表されたのはランニングシューズの「WAVERIDER30」。1997年に発売された同シリーズの30作目で、「ゼロベ