「ソフトバンク−阪神」（１０日、みずほペイペイドーム）阪神先発の大竹が、２本のホームランで逆転を許した。２−０で迎えた四回、１死から柳田に右翼席へソロを浴びた。その後、中野の適時失策で同点とされた。さらに続く五回は近藤にソロを被弾。手痛い一発でリードを奪われた。チームは前の試合で大量６被弾。この試合もソフトバンク打線の一発攻勢に苦しんだ。