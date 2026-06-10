いま世界から「ニッポンのお香」が注目されています。海外への輸出額は過去最高に。その魅力を取材しました。【写真を見る】世界が注目する『ニッポンのお香』輸出額は過去最高の18億円超訪日外国人客も「とても心が休まる」梅雨の季節におすすめの匂いもご紹介手軽に心落ち着く様々な種類のお香ゆらめく煙。見ているだけでも気持ちが落ち着く「お香」。きょう、都内の雑貨店には、およそ100種類の「お香」がずらり！定番のス