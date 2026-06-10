遺影を抱え、裁判所に向かう人々。2026年3月、三重・亀山市の新名神高速道路で起きた自動車事故で死亡した6人の遺族です。大型トラックを運転していたのは、水谷水都代被告（54）。10日に行われた初公判で起訴内容を認めました。運転席から後方までが焼け焦げ、変形した車両。2026年3月、新名神高速道路で渋滞の車列に突っ込んだトラックです。この大型トラックを運転していた水谷水都代被告（54）は、3人の子どもを含む6人を死亡