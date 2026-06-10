郵便回収業者の入札をめぐり、日本郵便の元社員の男が逮捕された事件で、男が別の運送会社にも入札で便宜を図った見返りに高級腕時計を受け取ったとして再逮捕されました。この事件は、日本郵便東京支社の元社員・米田伸之容疑者（37）が、郵便物をポストから回収し、郵便局に届ける「取集業務」の委託契約の入札で、運送会社に便宜を図った見返りに賄賂を受け取ったとして逮捕されたものです。警視庁は米田容疑者について、さらに