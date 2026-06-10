大学関係者と握手する清水建設の藤田仁専務執行役員（中央）＝10日、ナイロビ（中野智明氏撮影・共同）【ナイロビ共同】ゼネコン大手の清水建設がアフリカ東部ケニアに人材育成拠点を開設する。2050年に人口が25億人に達すると予測される巨大市場・アフリカへの本格進出を見据えた取り組み。現地の大学と連携して採用した人材に日本語を教え、日本での長期研修を受けてもらった後にアフリカ市場への投入を目指す。10日、ケニア