元プロレスラーの長州力（７４）が１０日、大井競馬場でダート３冠競争の２冠目「東京ダービー」の表彰式プレゼンターを務め、９Ｒ終了後にトークショーを行った。スーツ姿で、現役時代の登場曲「パワー・ホール」で登場すると歓声が上がった。この日の１０Ｒは「〜長州力さん来場記念〜リキラリアット賞」が開催。長州は「驚いたのはアンドレ（アンドレ・ザ・ジャイアント）のデカさ。向き合ったら、目の前に黒い穴がありま