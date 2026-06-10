木曜日は九州から北海道にかけて広い範囲で日差しがあり、洗濯のチャンスになりそうです。沖縄は木曜日にかけて雨の激しく降る所がある見込みです。【写真で見る】広範囲で洗濯のチャンス朝・昼・夕方の天気は？広範囲で洗濯のチャンス水曜日も梅雨前線の影響で沖縄では雨雲が発達し、断続的に激しい雨の降っている所があります。沖縄では木曜日の未明にかけて雨の激しく降る所がある見込みです。九州から北海道にかけては広い範