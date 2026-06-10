警察署内を歩くのは、自らを“神の取次者”と名乗る男。神奈川・横浜市の会社員・村上有容疑者（46）です。兄夫婦の村上順容疑者（48）と莉奈容疑者（41）とともに10代の男性を監禁した疑いで逮捕されました。さらに、被害者の家族も逮捕される展開に。監禁された男性の両親・辰己勝容疑者（46）と貴子容疑者（48）、さらに姉の桜容疑者（23）から17歳の弟まで。奈良県と横浜市に住む2つの家族、合わせて7人の逮捕者が出る事態に。