ちーちゃんは実は3回倒れ、やはりそれがたたったのか、今はほぼ寝たきりになりました。原因はおそらく突発性のてんかんだということです。てんかんについてはいろいろな要因があり、調べるためにはさまざまな検査やMRIが必要だったりするので、今はてんかん薬を出してもらいながら様子を見ている感じです。 もうほぼ立ってお散歩することはできなくなり、部屋の中を少し歩けていたことも少しずつできなくなりました。足