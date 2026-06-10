愛犬が気に入って執拗にあるものを... 初めておじいちゃんの家に犬を連れて行ったところ、おじいちゃんの〇〇が気に入りすぎてしまったわんちゃんの様子が可愛すぎると話題になりました。この様子が投稿されると、「たまりません」「舐めまくりw」などのコメントが寄せられ、記事執筆時点で投稿は1.3万回再生を突破することとなりました。 【動画：おじいちゃんおばあちゃんの家に初めて来た犬→なぜか、執拗に『頭』を…笑いが