涼をとるわんちゃんの様子が、たくさんの人に癒しを届けています。 わんちゃんが暑そうにしていることに気づいた飼い主さんは、涼ませてあげることに。そこでわんちゃんが見せた『まさかの光景』に、思わず笑顔になってしまう人が続出しました。 投稿は記事執筆時点で31万再生を超え、「はーーーかわいい♡」「お耳で羽ばたいてるみたい」と絶賛の声があがっています。 【動画：『犬が暑そう』