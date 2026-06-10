江戸時代後期に活躍した岡山出身の文人画家・浦上春琴。アメリカの美術館が所蔵する傑作の屏風が再現され、岡山での展示が始まりました。 【写真を見る】岡山出身の文人画家・浦上春琴の屏風をデジタル技術と伝統工芸の技で再現学校などでも活用を【岡山】 アメリカのミネアポリス美術館が所蔵する浦上春琴の「春秋山水図屏風」。その精密な複製品が岡山県立美術館に寄贈されました。キャノンの先進的なデジタル技術と、京都の