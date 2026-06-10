間もなく2026北中米W杯が開幕するが、今大会では猛暑が1つのキーワードになっている。いかにアメリカ・メキシコ・カナダの暑さに対処していくのか。そこのコンディション調整も欠かせない。特に欧州の選手の中には、その暑さに慣れていないという者も多いだろう。34歳にしてイングランド代表メンバーに選ばれたニューカッスルDFダン・バーンもその1人だ。英『Independent』によると、バーンは個人的に暑さが苦手だったようで、イン