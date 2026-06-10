13日、2026W杯グループC第1節ではブラジル代表VSモロッコ代表が行われる。10年ほど前なら、このカードはブラジルが勝って当たり前のものだったかもしれない。しかし、今では力関係が同等か、あるいは逆転したと言ってもいい。モロッコは前回大会でベスト4に入り、近年はユース年代も躍動。先日の親善試合でレアル・ベティスFWアブデ・エザルズーリとマンチェスター・ユナイテッドDFノゼア・マズラウィが負傷するアクシデントには見