警察や消防によりますと、きょう午後６時前、山形県寒河江市中郷の柏陵橋で車4台が絡む玉突き事故がありました。 4台のうち、一番後ろの車の運転手が酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されたということです。 また、この事故で、7歳の男の子と5歳の女の子を含む4人がケガをし、病院に搬送されています。