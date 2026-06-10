宮城県の寺院に侵入し現金およそ１８７万円を盗んだとして、山形県内で男３人が警察に逮捕されました。３人は以前、車のナンバープレートを盗んだとして逮捕されていました。 建造物侵入と窃盗の疑いで逮捕されたのは、いずれも群馬県高崎市の、住居不定無職の男（２１）、別の無職の男（２０）、さらに無職の１９歳の男のあわせて３人です。 警察によりますと、３人は共謀の上、今年４月２８日の午後７時３０分ごろ