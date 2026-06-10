色鮮やかな「油絵」の世界を楽しめます。 元教師で89歳の画家の個展が、大村市で開かれています。 70年前に見たのは、冬の装いをした稲佐山。 大村城跡にイキイキと咲くハナショウブも描きました。 元教師で画家の寺崎 喜久雄さんが、歩んできた89年間…、自分の目で見て感じたものを油絵で表現しています。 これまでに、県展入賞などの実績を持つ寺崎さん。 来月、90歳を迎えることから「卒寿