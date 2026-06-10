顧客からの暴言や理不尽な要求行為を意味するカスタマーハラスメント、いわゆる「カスハラ」をめぐり、石川県内ではおよそ7割もの企業が対策を行っていないことが県の調査で分かりました。県は、2026年1月から2月にかけて県内1500社の事業者を対象に実態調査を行い、このうちおよそ4割にあたる602社から回答を得ました。それによりますと、「過去3年間でカスハラの被害があった」と回答したのは、全体のおよそ2割に上りました。医